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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram dönüşü trafiği

        KIRIKKALE'de, Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:17 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:20
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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram dönüşü trafiği
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        KIRIKKALE'de, Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ve jandarma ekipleri, 43 ilin güzergahında yer alan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de denetimlerini sürdürdü.

        Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatilin sona ermesine 1 gün kala, vatandaşlar evlerine dönüş yolculuğuna başladı. 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktası olması nedeniyle 'Kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu 2 gün önceden başladı. Bugün de özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Polis ve jandarma ekipleri, günler öncesinden başlatılan trafik ve asayiş tedbirlerini uygulamayı sürdürdü. Güzergah üzerindeki kimi kavşaklar, dönüşe kapatılıp trafik hızlandırıldı. Trafik yoğunluğunun gecenin saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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