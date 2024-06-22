'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram dönüşü trafiği

KIRIKKALE'de, Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ve jandarma ekipleri, 43 ilin güzergahında yer alan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de denetimlerini sürdürdü.

Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatilin sona ermesine 1 gün kala, vatandaşlar evlerine dönüş yolculuğuna başladı. 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktası olması nedeniyle 'Kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu 2 gün önceden başladı. Bugün de özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.