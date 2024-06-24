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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'den bayram tatilinde 1 milyon 757 bin araç geçti

        'KİLİT Kavşak' olarak adlandırılan ve 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale'den, Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 757 bin 728 araç geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:36 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:40
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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'den bayram tatilinde 1 milyon 757 bin araç geçti
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        'KİLİT Kavşak' olarak adlandırılan ve 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale'den, Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 757 bin 728 araç geçti.

        Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler, Kırıkkale'de uzun araç kuyrukları oluşturdu. 43 şehrin güzergahında yer aldığı için 'kilit kavşak' diye anılan şehirden, bayram tatili boyunca 1 milyon 757 bin 728 araç geçiş yaptı. Kırıkkale'de bayram boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri de 7 gün 24 saat görev yaptı. Bu süreçte kentte meydana gelen 113 kazada 112 kişi yaralandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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