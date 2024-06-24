'Kilit kavşak' Kırıkkale'den bayram tatilinde 1 milyon 757 bin araç geçti

'KİLİT Kavşak' olarak adlandırılan ve 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale'den, Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 757 bin 728 araç geçti.

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler, Kırıkkale'de uzun araç kuyrukları oluşturdu. 43 şehrin güzergahında yer aldığı için 'kilit kavşak' diye anılan şehirden, bayram tatili boyunca 1 milyon 757 bin 728 araç geçiş yaptı. Kırıkkale'de bayram boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri de 7 gün 24 saat görev yaptı. Bu süreçte kentte meydana gelen 113 kazada 112 kişi yaralandı.