103 hırsızlıktan 138 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 103 farklı 'hırsızlık' suçundan aranan ve 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.G. adlı kadın yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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