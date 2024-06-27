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        103 hırsızlıktan 138 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

        KIRIKKALE'de 103 farklı 'hırsızlık' suçundan hakkında 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:30
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        103 hırsızlıktan 138 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
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        KIRIKKALE'de 103 farklı 'hırsızlık' suçundan hakkında 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın, polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 103 farklı 'hırsızlık' suçundan aranan ve 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.G. adlı kadın yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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