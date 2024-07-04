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        Otomobil takla attı; polis memuru hayatını kaybetti

        KIRIKKALE'de takla atan otomobildeki polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı (27) hayatını kaybetti, 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:30
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        Otomobil takla attı; polis memuru hayatını kaybetti
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        KIRIKKALE'de takla atan otomobildeki polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı (27) hayatını kaybetti, 1’i polis, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Konya kara yolu Hacılar beldesi yakınlarında meydana geldi. Sabri Özcan’ın (27) kontrolünü yitirdiği 39 BA 184 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü Özcan ile yanındaki Habib Can Uğurlu (27) ve Muhammed Şirin Yazıcı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Şirin Yazıcı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Kazada yaşamını yitiren Muhammed Şirin Yazıcı ve yaralı Habib Can Uğurlu'nun Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi’nde polis memuru olarak görev yaptıkları belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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