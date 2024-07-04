Otomobil takla attı; polis memuru hayatını kaybetti (2)

EMNİYETTETÖREN DÜZENLENDİ

Kırıkkale'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı (30) için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Yazıcı'nın kardeşi Muhammed Hanifi Yazıcı ile yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve mesai arkadaşları katıldı. Törende Yazıcı için dua edildi. Törenin ardından Vali Makas, Yazıcı'nın kardeşi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Polis memuru Yazıcı'nın cenazesi, yarın memleketi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde toprağa verilecek. Evli olan polis memuru Yazıcı'nın kardeşinin de polis memuru olduğu öğrenildi.