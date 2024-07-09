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        Kırıkkale'de temizlemek için foseptik çukuruna giren 2 kişi zehirlendi

        KIRIKKALE'nin Delice ilçesi Çerikli beldesinde foseptik çukurunu temizlemeye giren 2 kişi, metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 22:35 Güncelleme: 09.07.2024 - 22:40
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        Kırıkkale'de temizlemek için foseptik çukuruna giren 2 kişi zehirlendi
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        KIRIKKALE’nin Delice ilçesi Çerikli beldesinde foseptik çukurunu temizlemeye giren 2 kişi, metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Çerikli beldesi Yeni Mahallede K.Ç.’ye (29) ait mandırada meydana geldi. K.Ç. ile M.A. (22), mandıranın foseptik çukurunu temizlemek için çalışma başlattı. Çukura giren 2 kişi, metan gazından etkilenerek bayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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