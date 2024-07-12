Bakan Yumaklı: İçinizdeki potansiyeli keşfedip, üretimde olun

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "En büyük yanlış, maalesef herkesin bir memuriyet beklentisi oluyor. Elbette onlar da olacak; ama lütfen içinizdeki o potansiyeli keşfedip, üretimde olun" dedi.

Bakan Yumaklı, Kırıkkale Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Yumaklı, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, öğrenciler ve ailelerinin katıldığı törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunu belirterek, "Hakikaten geçmişte örneklerini bütün dünyanın gördüğü, tarihin yazdığı bu milleti, olması gereken yere getireceğiz inşallah. 1960 yılında dünya 3 milyardı. Bugün 8 milyar, 2050'de 10 milyar olacak. Müthiş de bir rekabet var. Dolayısıyla nüfusumuz artacak. Türkiye'nin 2050 nüfusunun 105 milyon civarında olması öngörülüyor" dedi.

'GENÇ VE KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZE DESTEKLERİMİZ VAR' Bakanlığın gençlere yönelik desteklerine değinen Yumaklı, "Bakanlık olarak içinde girişimcilik ruhu taşıyan, özellikle gençlere ve kadın girişimcilerimize ekstra desteklerimiz var. Eğer kendi işinin patronu olmak isteyen, 'Ben bir şeyler üretmek istiyorum' diyenler varsa ve bu da bakanlığımızın uhdesinde olan konular ise bakanlık olarak hazırız. En büyük yanlış da maalesef herkesin bir memuriyet beklentisi oluyor. Elbette onlar da olacak; ama lütfen içinizdeki o potansiyeli keşfedip üretimde olun" diye konuştu.

200 KINALI KEKLİK DOĞAYA SALINDI Mezuniyet töreni sonrası, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün etkinliği kapsamında, üniversite yerleşkesinde 200 kınalı keklik doğaya salındı. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin biyoçeşitlilik konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Bazı bitki ve hayvan türlerinin Türkiye'de yeni yeni keşfedilmeye devam ettiğini aktaran Yumaklı, "Türkiye'mizin dört bir tarafı bu anlamda cennet gibi. Elbette ki bazen bunlarla alakalı Türkiye'mize has bazı türlerin yurt dışına kaçırılma girişimleri oluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz bunlarla ilgili çok yoğun bir çaba sarf ediyor ki ülke dışına çıkmasın diye. Bunun dışında bazı türlerin doğaya bırakılması var. Bu kimi zaman bir keklik türü, kimi zaman da balık türleri oluyor. Netice itibarıyla biyoçeşitliğin korunması adına bakanlık olarak çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Doğadaki birçok zararlıyı yok eden, onlarla mücadele eden doğal bir savaşçı. Hem biyoçeşitliğin gelişmesine faydalı oluyor hem de doğada özellikle iklim değişikliğinden sonra zararlı türlerin artmasıyla beraber mücadele yoğunluğu artıyor. Onlara da faydalı oluyor. Bugün burada keklik salınımı gerçekleştirmiş olacağız. Bu bir sembol. Türkiye'mizin dört bir tarafında binlerce keklik doğaya salınmış oluyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Rabb'im Türkiye'mizi bu zenginlikleriyle hep daim kılsın" dedi.