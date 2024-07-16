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        Kırıkkale'de vatandaşlar, 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

        KIRIKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında binlerce kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 04:52 Güncelleme: 16.07.2024 - 04:55
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        Kırıkkale'de vatandaşlar, 15 Temmuz şehitleri için yürüdü
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        KIRIKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında binlerce kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi.

        15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı etkinliğinde vatandaşlar, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet ali Durmuş da katıldı. Cumhuriyet Meydanında toplanan grup, meydana kurulan platformdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Vali Makas yaptığı konuşmada, "Yüce Türk milleti bir ve beraber oldu, kenetlendi ve o kenetlenmeyle beraber hain darbe girişimini bertaraf etti." dedi.

        Etkinlik, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verilmesi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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