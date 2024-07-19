Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Otomobil, damacana yüklü triportöre çarptı: 4'ü çocuk 6 yaralı

        KIRIKKALE'de otomobil ile damacana yüklü triportörün çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:42 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil, damacana yüklü triportöre çarptı: 4'ü çocuk 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE'de otomobil ile damacana yüklü triportörün çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 06 MKT 09 plakalı otomobil, içinde aynı aileden yabancı uyruklu 4'ü çocuk 6 kişinin bulunduğu 71 MA 0450 plakalı damacana yüklü triportöre arkadan çarptı. Kazada, triportör sürücüsü N.A. (43) ile eşi S.A. (35), çocukları M.A. (11), Z.A. (9), E.A. (6) ve S.A. (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya genelinde internet sorunu: THY'den açıklama geldi
        Dünya genelinde internet sorunu: THY'den açıklama geldi
        25 ayda 8 skandal!
        25 ayda 8 skandal!
        AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! 10 derece fazla hissedilecek!
        AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! 10 derece fazla hissedilecek!
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        Beşiktaş imzayı attırıyor
        Beşiktaş imzayı attırıyor
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        Pick-up'ını karavana çevirdi
        Pick-up'ını karavana çevirdi
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de elektrikli motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi ya...
        Kırıkkale'de elektrikli motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi ya...
        Kayınvalide ve damadı, polisin takibi ile dolandırılmaktan kurtuldu
        Kayınvalide ve damadı, polisin takibi ile dolandırılmaktan kurtuldu
        Kırıkkale'de yaşlı kadın, polisin takibiyle dolandırılmaktan kurtuldu
        Kırıkkale'de yaşlı kadın, polisin takibiyle dolandırılmaktan kurtuldu
        Park halindeki otomobil alev topuna döndü
        Park halindeki otomobil alev topuna döndü
        Kırıkkale'de park ve seyir halindeki 2 otomobil yandı
        Kırıkkale'de park ve seyir halindeki 2 otomobil yandı
        Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı
        Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı