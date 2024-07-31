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        Başkent EDAŞ Kırıkkale'de bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

        Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bin 798 trafo ve 8 bin 447 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:55
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        Başkent EDAŞ Kırıkkale'de bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor
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        Başkent EDAŞ, Kırıkkale’de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bin 798 trafo ve 8 bin 447 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Kırıkkale için Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt’ta bin 311 aydınlatma armatürün bakımını gerçekleştirdi. Bölgede 27 trafo ve 14 adet dağıtım merkezi de elden geçirildi. Ayrıca kentte 577 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

        Şirket, Kırıkkale’de 183 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 5 kilometrelik yeni kablo döşedi. Ekipler, bölgede 243 yeni aydınlatma armatürünün, 1 pano ve 2 trafonun da montajını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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