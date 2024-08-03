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        Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 8 yaralı

        KIRIKKALE'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonetin devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:10
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        Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 8 yaralı
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        KIRIKKALE'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonetin devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Balışeyh-Sulakyurt kara yolunda meydana geldi. B.A. (22) yönetimindeki 71 AAB 149 plakalı organizasyon şirketine ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan masa ve sandalyeler yola savruldu. Kazada, sürücü ile kamyonetin kasasında bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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