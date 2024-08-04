Otomobiline açılan ateşte yaralanan sürücü, emniyete sığındı

KIRIKKALE'deseyir halindeki otomobile tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan sürücü E.A. (42), emniyete sığındıktan sonra hastanede tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. E.A. idaresindeki 42 ACY 479 plakalı otomobile, seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Sırtına isabet eden mermi ile yaralanan sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek polis ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.