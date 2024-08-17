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        Ankara'da yaşlı kadının 5 milyonluk döviz ve ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, Kırıkkale'de yakalandı

        ANKARA'da kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı kadının yaklaşık 5 milyon TL'lik ziynet eşyası ve dövizini çalan şüpheli, Kırıkkale'de jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 21:25 Güncelleme: 17.08.2024 - 21:30
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        Ankara'da yaşlı kadının 5 milyonluk döviz ve ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, Kırıkkale'de yakalandı
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        ANKARA’da kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı kadının yaklaşık 5 milyon TL'lik ziynet eşyası ve dövizini çalan şüpheli, Kırıkkale’de jandarma tarafından yakalandı.

        Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara- Kırıkkale karayolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altında, kontrol noktasında Ankara'dan Şanlıurfa’ya gitmekte olan taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan A.D.'nin (21) durumundan şüphelenen ekipler, şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 5 milyon TL'lik dolar ve ziynet eşyası ele geçirirken, şüpheli gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları araştırmada, A.D.’nin kendisini polis olarak tanıtıp Ankara’da Z.A.'nın (73) döviz ve ziynet eşyasını çaldığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Döviz ve ziynet eşyaları ise Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahibine teslim edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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