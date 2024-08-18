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        Kırıkkale'de 2 müstakil ev ile 1 odunluk yandı

        KIRIKKALE'de bir müstakil evin çatısında başlayan yangın, başka bir ev ile odunluğa sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 19:47 Güncelleme: 18.08.2024 - 19:50
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        Kırıkkale'de 2 müstakil ev ile 1 odunluk yandı
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        KIRIKKALE'de bir müstakil evin çatısında başlayan yangın, başka bir ev ile odunluğa sıçradı. Ölü ve yaralı olmayan yangında, maddi hasar meydana geldi.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Selim Özer Mahallesi 2345'inci Sokak'ta bulunan S.C.'ye ait müstakil evin çatısında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aynı kişiye ait bitişiğindeki ev ile odunluğa sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yanan evlerin bulunduğu sokağın doğal gaz ile elektriği kesildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. İlk belirlemelere göre elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangında, 2 evde maddi hasar meydana gelirken, odunluk ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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