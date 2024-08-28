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        Kırıkkale'de işçi servis minibüsü, otomobile çarptı: 11 yaralı

        KIRIKKALE'deservis minibüsünün otomobile arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:44 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:50
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        Kırıkkale'de işçi servis minibüsü, otomobile çarptı: 11 yaralı
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        KIRIKKALE'deservis minibüsünün otomobile arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kayseri D200 kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde meydana geldi. Y.D. idaresindeki 71 S 0376 plakalı servis minibüsü, H.B.'nin kullandığı 34 KUF 506 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki B.B., B.A., B.A.C. ve G.B. ile servis aracında bulunan M.B., İ.A., V.C.G., C.Ç., Y.U. A.Ç. ve M.Z.B. yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kısa süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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