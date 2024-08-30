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        Kırmızı bültenle aranan Avusturyalı uyuşturucu kaçakçısı, Kırıkkale'de yakalandı

        KIRIKKALE'de Interpol kırmızı bülten ile aranan Avusturya uyruklu uyuşturucu kaçakçısı H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:08 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:08
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        Kırmızı bültenle aranan Avusturyalı uyuşturucu kaçakçısı, Kırıkkale'de yakalandı
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        KIRIKKALE'de Interpol kırmızı bülten ile aranan Avusturya uyruklu uyuşturucu kaçakçısı H.B., yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubeleri, kentteki aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kırıkkale'de olduğu belirlenen, Interpol kırmızı bülteni ile aranan Avusturya uyruklu uyuşturucu kaçakçısı H.B.'nin saklandığı adrese baskın düzenlendi. Gözaltına alınan H.B., polisteki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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