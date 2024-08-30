Kırmızı bültenle aranan Avusturyalı uyuşturucu kaçakçısı, Kırıkkale'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubeleri, kentteki aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kırıkkale'de olduğu belirlenen, Interpol kırmızı bülteni ile aranan Avusturya uyruklu uyuşturucu kaçakçısı H.B.'nin saklandığı adrese baskın düzenlendi. Gözaltına alınan H.B., polisteki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

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