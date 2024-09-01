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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

        KIRIKKALE'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 800 sentetik hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 12:17 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:20
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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        KIRIKKALE'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 800 sentetik hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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