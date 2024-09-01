Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

KIRIKKALE'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 800 sentetik hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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