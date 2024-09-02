Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Y.C.A., M.S.B., R.Ş., Y.E.K. ve M.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.D., M.S.B. ve Y.C.A. tutuklanırken, R.Ş. ile Y.E.K. ise serbest bırakıldı.

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