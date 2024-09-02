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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)

        3TUTUKLAMAKırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 02:29 Güncelleme: 02.09.2024 - 02:35
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)
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        3TUTUKLAMA

        Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Y.C.A., M.S.B., R.Ş., Y.E.K. ve M.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.D., M.S.B. ve Y.C.A. tutuklanırken, R.Ş. ile Y.E.K. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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