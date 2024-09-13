Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu; 2 şüpheli yakalandı

KIRIKKALE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.A.J.A.N. ve W.M.J.A.O. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.