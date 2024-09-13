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        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu; 2 şüpheli yakalandı

        KIRIKKALE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:15
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        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu; 2 şüpheli yakalandı
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        KIRIKKALE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.A.J.A.N. ve W.M.J.A.O. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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