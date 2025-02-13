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        İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 5 yaralı

        KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrildiği kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:43 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:55
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        İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 5 yaralı
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        KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrildiği kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Karakeçili-Bala kara yolu Karakeçili ilçesi çıkışında meydana geldi. Bala ilçesine inşaat işçilerini taşıyan İsmail Aydemir (57) yönetimindeki 06 DIN 84 plakalı kamyonet, yoldan çıkıp, su kanalına devrildi. Takla atan araçta şoför ile inşaat işçileri Bayram Kodaz (43), Khaliddin Mohommadi (26), Adem Topuz (51) ve Afganistan uyruklu 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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