İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Karakeçili-Bala kara yolu Karakeçili ilçesi çıkışında meydana geldi. Bala ilçesine inşaat işçilerini taşıyan İsmail Aydemir (57) yönetimindeki 06 DIN 84 plakalı kamyonet, yoldan çıkıp, su kanalına devrildi. Takla atan araçta şoför ile inşaat işçileri Bayram Kodaz (43), Khaliddin Mohommadi (26), Adem Topuz (51) ve Afganistan uyruklu 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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