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        Kırıkkale'de karbonmonoksitten zehirlenen baba ve kızı toprağa verildi

        KIRIKKALE'de evde karbonmonoksit gazından zehirlenen Fikri Ersoy (60) ile kızı Seher Ersoy (31), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:40
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        Kırıkkale'de karbonmonoksitten zehirlenen baba ve kızı toprağa verildi
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        KIRIKKALE'de evde karbonmonoksit gazından zehirlenen Fikri Ersoy (60) ile kızı Seher Ersoy (31), toprağa verildi.

        Bağlarbaşı Mahallesi 907'nci Sokak'taki tek katlı müstakil evde oturan babası Fikri Ersoy ile kız kardeşi Seher Ersoy'dan haber alamayan Onur Ersoy, adrese gitti. Pencereden içeri giren Onur Ersoy, babası ve kız kardeşini yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Seher Ersoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan Fikri Ersoy da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Polisle birlikte itfaiye ve doğal gaz firması görevlileri evde inceleme yaptı. Baba ve kızının kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtildi.

        Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Fikri ve Seher Ersoy'un cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Bağlarbaşı Merkez Camisi'ne getirildi. Ailenin yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ersoy ailesinin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Baba ve kızının cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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