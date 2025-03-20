Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

KIRIKKALE'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.B. (39) gözaltına alınıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.B.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Bu kapsamda, şüphelinin Güzeltepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 bin 86 sentetik hap, 2 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 102 bin lira ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.