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        Annesiyle mesajlaşan doktoru darbetti; 2 gözaltı

        KIRIKKALE'de annesi ile mesajlaştığını öne sürdüğü doktor Yakup Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 17:37 Güncelleme: 24.03.2025 - 17:40
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        Annesiyle mesajlaşan doktoru darbetti; 2 gözaltı
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        KIRIKKALE'de annesi ile mesajlaştığını öne sürdüğü doktor Yakup Ç.'yi (58) darbeden E.K.(28) ve arkadaşı O.İ. (29), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözünden yaralanan doktor tedaviye alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Caddesi'ndeki Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. E.K., iddiaya göre annesinin telefonunda doktor Yakup Ç. ile mesajlarını gördü. Bunun üzerine arkadaşı O.İ. ile aile sağlığı merkezine giden E.K., doktor Yakup Ç.'yi darbedip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi aile sağlığı merkezinde yapılan Yakup Ç., buradan Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Sağ gözünden yaralanan Yakup Ç., tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

        Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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