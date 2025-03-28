'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı

Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale kara yolunda bayram yoğunluğu başladı. Kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar düşük hızlarda ilerliyor. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.

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