Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de bayram trafiği denetimi

        KIRIKKALE'de Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikteki olumsuzlukların önünde geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 17:11 Güncelleme: 29.03.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de bayram trafiği denetimi
        ABONE OL

        KIRIKKALE'de Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikteki olumsuzlukların önünde geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de yoğunluk oluşturdu. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda araç trafiği oluşurken, jandarma ve polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile beraber kontrol noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Ayhan, trafik yoğunluğu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

        Ayhan, bayram tatili nedeniyle oluşan yoğunluğu yönetmek için tüm güçleri ile yollarda olduklarını belirterek, "Polis ve jandarma toplam 69 bin 11 trafik görevlisi 9 gün boyunca sahada olacak. Amacımız kaza ve can kayıplarını önlemek. Bunun için de kazaların en önemli nedenlerinden hızı engellemeliyiz. Hızı engellemek için gece gündüz mobil radarlarımız ve yapay zekalı yerli radarımız dahil sahada olacağız ve gece gündüz kullanacağız. Hız koridorlarımız da 24 saat boyunca çalışacak. Bunların hiçbiri insanlara ceza yazmak için değil, kaza ve can kayıplarını önlemek için" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik denetimleri sürüyor
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik denetimleri sürüyor
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatili trafiği
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatili trafiği
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı
        Bahşılı Kaymakamlığında bayramlaşma töreni düzenlendi
        Bahşılı Kaymakamlığında bayramlaşma töreni düzenlendi
        "Kilit Kavşak" Kırıkkale'de bayram trafiği yoğunluğu başladı
        "Kilit Kavşak" Kırıkkale'de bayram trafiği yoğunluğu başladı