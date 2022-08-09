Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de komiser yardımcısı, kullandığı otomobilinin köprüden düşmesi sonucu yaralandı.

Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı F.K.T. idaresindeki 68 FD 900 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hasandede köyü girişinde maket polis aracına çarptıktan sonra ağaçlık alandan geçerek köprüden düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün, sabah mesai bitimi evine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.