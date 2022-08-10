Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açan 20 kişiye 17 bin 994 lira ceza kesildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen düğün denetimlerinde silahla havaya ateş açan 20 kişiye 17 bin 994 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı içerisinde il merkezinde gerçekleştirilen düğün ve kına törenlerinde "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçları kapsamında denetim yapıldı.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 11 tabanca ve bunlara ait 145 dolu fişek, 3 av tüfeği ve 13 dolu kartuş, 6 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 37 dolu fişek ele geçirildi.

Havaya ateş açtığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatan ekipler, 17 bin 994 lira ceza kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.