Kırıkkale'de kargo aracında 13 kilo 800 gram esrar bulundu

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kargo aracında giysilerin içerisine zulalanmış 13 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasına ait kamyonla doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet savcısından alınan karara istinaden Kırıkkale-Ankara kara yolu uygulama noktasında aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada bir kutu içerisindeki giysilerin arasına zulalanmış 24 paket halinde 13 kilo 800 gram kubar esrar buldu.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Uyuşturucunun alıcısının Ankara'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheli G.T'yi gözaltına alarak Kırıkkale'ye getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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