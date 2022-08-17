Başkan Saygılı'dan Kırıkkale'nin il oluşunun 33. yılı mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kentin il oluşunun 33. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı mesajında, savunma sanayine yaptığı katkı ile adını duyuran Cumhuriyet şehri Kırıkkale'nin zengin kültür ve tarihi değerleriyle kadim bir Anadolu kenti olduğunu belirtti.

Anadolu'nun kültürel dokusunun bütün özünü içerisinde barındıran Kırıkkale'nin, savunma sanayi ile filizlenmiş bir şehir olduğuna dikkati çeken Saygılı, şunları kaydetti:

"Kızılırmak'ın kenarında bulunması özelliğiyle tarihte çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış güzide kentimiz, herkesin kardeşçe yaşadığı bir yer olarak dikkat çekmiştir. Ekonomik ve sosyal yönüyle hızla gelişmekte olan Kırıkkale, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla yeni Türkiye yolunda emin adımlarla yürümektedir. Bu anlamda belediye olarak biz de gerek yatırımcıların önünü açmada gerekse belediyenin çalışma alanlarında çok önemli işler yapmaktayız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.