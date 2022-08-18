Kırıkkale'de bir otomobilde uyuşturucu bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otomobilde 202 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara'dan Çorum'a giden bir otomobili Kırıkkale-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 202 gram metamfetamin, 7 cep telefonu, 2 harici bellek ele geçirildi, şüpheliler K.Ş. ve M.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.