Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki dolmuş duraklarında minibüse binen D.B, aracın hareket etmesini beklediği sırada camdan dışarı çıkardığı kolunda acı hissetti.

Daha sonra kolundan kan aktığını gören kadın, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine dolmuş duraklarına polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Koluna yorgun mermi düştüğü belirlenen kadın, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinde bir süre inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.