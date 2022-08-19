Kırıkkale'de aşure etkinliği düzenlendi

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KIRIKKALE (AA) - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Hasandede köyünde aşure etkinliği düzenlendi.

Hasandede Cemevi'nde düzenlenen etkinlikte, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından aşure ikram edildi.

Vali Tekbıyıkoğlu, programda yaptığı konuşmada, birçok yerde farklı etnik yapı ve dini grupla birlikte görev yaptığını ve onlara hizmet götürmek için çalıştıklarını söyledi.

Bazen bu farklılıkları bir fırsat için düşünenler olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "Farklılıklarımız, zenginliklerimizdir. Biz birliğimizi ve dirliğimizi birbirimizden alıyoruz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Bugün burada bir arada olmaktan da çok mutluyum. İyi ki varsınız, sofranız hayırlı ve bereketli olsun." diye konuştu.

Deyişlerin söylendiği ve Alevi Dedesi Mustafa Kemal Demirhan tarafından dua edilen etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Yahşihan ilçesinde de muharrem ayı dolayısıyla esnaflar tarafından organize edilen programda, Yahşihan Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından cemaate aşure dağıtıldı.

Esnaflar adına konuşan Mustafa Cantaş, yaklaşık 3 yıldır devam ettirdikleri aşure ikramlarının geleneksel hale geldiğini ifade etti.

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