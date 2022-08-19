Kırıkkale'de imam ve müezzin hakkında "zimmet" iddiasıyla soruşturma

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir cami derneği başkanının şikayeti üzerine, imam ve müezzin hakkında camide toplanan yardım parasını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Gürler Cami Yaptırma ve Koruma Derneği Başkanı K.D'nin, imam Ü.U. ve müezzin M.Y. hakkındaki şikayeti üzerine, savcılık tarafından adli soruşturma başlatıldı.

İl Müftülüğünce de görevliler hakkında başlatılan idari soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, İl Müftülüğünce, dernek başkanı K.D. hakkında, daha önce toplanan başka yardım parasını zimmetine geçirdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, bu kişiyle ilgili adli soruşturmanın sürdüğü, ayrıca İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün de konuya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.

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