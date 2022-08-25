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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baba kız Kırıkkale Üniversitesinde aynı bölümde öğrenim görecek

AA

Baba kız Kırıkkale Üniversitesinde aynı bölümde öğrenim görecek

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aynı üniversiteyi ve bölümü kazanan 50 yaşındaki baba Çetin Özyön ve kızı Merve Nur Özyön, birlikte öğrenim görecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kırıkkale Belediyesinde memur olarak çalışan ve YKS'ye başvuran Çetin Özyön kızıyla sınava hazırlandı.

Aynı okulda üniversite sınavına giren baba ve kızı Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne yerleşti.

İnternet üzerinden üniversiteye kayıtlarını yaptırarak öğrenim görecekleri fakülte ve derslikleri gezen baba ve kızı, birlikte mezun olup kep atmayı hedefliyor.

Çetin Özyön, AA muhabirine, okumayı seven bir aile olduklarını belirterek çocuklarını okutabilmek için maddi ve manevi yönden ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Kendisinde de hep okuma isteği bulunduğunu anlatan Özyön, "4 yıllık bir bölümü bitirmek istiyordum. Kızımla birlikte ders çalıştım, onun notlarından faydalandım. Aynı okulda kızımla sınavı girdik. Aynı üniversiteyi ve bölümü kazandık. İnşallah aynı sınıfa düşeriz. Eğitim hayatında kızımla birlikte mücadele etmek güzel bir duygu. İnşallah derslerden geri kalmam ve 4 yılda mezun olup kızımla kep de atarız." ifadesini kullandı.

Çalıştığı kurumdaki yöneticilerin de kendisini üniversite öğrenimi için teşvik ettiğini aktaran Özyön, "Hepsine çok teşekkür ediyorum. İş yerindeki arkadaşlarım çok sevindi ve birçok kutlama mesajı aldım. Gençlerimize örnek olmaya çalışıyoruz. Bizi kurtaracak olan tek şey eğitim. Dünyada söz sahibi olmak istiyorsak hepimiz eğitimli olmalıyız. Tabi iş hayatından dolayı sınava hazırlanırken bazen kaytardığım oldu ama sonunda başardım." dedi.

Merve Nur Özyön ise şunları kaydetti:

"Üniversite sınavına hazırlanmak için bir kursa gittim. Sonrasında evde günlük 5-6 saat ders çalıştım. Babam akşam eve gelince çıkardığım notları ona veriyordum. Birkaç saat babam çalışıyordu. Ben babamdan daha çok çalıştım, kendisine yardımcı olmaya gayret ettim. Babamla aynı bölümü kazanmak güzel bir duygu. Belki çoğu insana nasip olmayacak bir şey. Çok nadir yaşanabilecek güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum. İnşallah birlikte mezun olup kep atarız. Mezun olduktan sonra üniversitede akademisyen olarak kalmayı istiyorum."

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