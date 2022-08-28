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Kırıkkale'de çörek otu ekim alanı 3 yılda 32 katına çıktı

AA

Kırıkkale'de çörek otu ekim alanı 3 yılda 32 katına çıktı

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de çörek otu ekim alanı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kırıkkale Valiliğinin tohum destekleriyle son 3 yılda 32 katına çıktı.

Kırıkkaleli çiftçiler, son yıllarda kuraklığa dayanıklı, maliyeti düşük, karlılığı fazla olması ve domuz tehdidinin bulunmaması nedeniyle çörek otu ekimine yöneldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine, çörek otunun, çiftçiler için alternatif gelir getirici tıbbi aromatik bitkilerden olduğunu söyledi.

Çörek otu ekim alanını 2020 yılında 500 dekarken, 2021 yılında yaptıkları tohum desteği ve çalışmalarla 8 bin dekara çıkardıklarını aktaran Yılmaz, "2022 yılında ise 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında, Bakanlık ve Valilik tarafından temin edilen tohum desteğiyle ekim alanını 16 bin dekara çıkardık. Bu anlamda Türkiye'de en fazla çörek otu üreten iller arasında yer aldık. Geçen yılki ekiliş miktarına göre, Türkiye'de 8'inci sıradaydık. Bu yılki artışla beklentimiz ilk 5'in içerisine girmiş olmak." diye konuştu.

- "Bu yıl dekar başına 80-90 kilogram ürün alınıyor"

Yılmaz, çörek otunun kuraklığa dayanıklı, ekim maliyetleri düşük ve karlılık oranı yüksek bitki olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çörek otu, pazar sıkıntısı yaşanmayan bir ürünümüz. Bu açıdan üreticimiz de ürünü sevdi. Önümüzdeki yıllarda çiftçilerimizin çörek otuna ilgi göstereceğini umut ediyoruz. Bu yıl birçok ürünümüzde olduğu gibi çörek otunda da hem uzun yıllar ortalamasına hem de geçen yılki verim ortalamasına göre, yüzde 30 civarında üretim artışı sağladık. Geçen yıl dekar başına 50-60 kilogram alınırken, bu yıl 80-90 kilogram alınıyor. Bu da çiftçinin yüzünü güldürdü, memnuniyetini bize yansıttı. Çiftçimizin memnun olması bu işe çok daha fazla sarılmamızı ve ilgilenmemizi gerektiriyor."

Karalı köyü muhtarı Lisan Samur da bu yıl ilk defa 25 dönüme çörek otu ektiğini dile getirdi.

Dekara 1,5 kilogram tohum attığını ve şu anda hasadını yaptıklarını anlatan Samur, "Ektiğim alan sulu değil. Dekara 100 kilogram civarında verim bekliyoruz. Eğer beklediğimiz verim gelirse hububata göre çok farkı var. Buğday, arpa ve nohuttan ücreti de yüksek oluyor. Aynı zamanda kuraklığa dayanıklı bir mahsul. Eğer yeterli yağışı da alırsa rekolte de artmış oluyor. Önümüzdeki yıl 300 dönüm ekmeyi düşünüyorum. Bu yıl devlet tarafından da yüzde 75 hibeyle tohum desteğinde bulunuldu." ifadelerini kullandı.

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