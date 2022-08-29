Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu ve Başkan Saygılı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekbıyıkoğlu, mesajında, 100. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı milletçe birlik ve dirlik içinde kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Tarihinin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş aziz milletin, şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucunda işgal birliklerinin ülkeyi büyük bir yenilgiyle terk ettiğine dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi, büyük Türk milletinin gücüne inanması durumunda önünde hiçbir engelin duramayacağının simgesidir. Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan Milli Mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

Saygılı da mesajında, Türk milletinin, tarih boyunca birlik ve beraberliğini yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi boşa çıkardığına işaret etti.

Türk milleti için 30 Ağustos'un çok özel bir anlam ve öneme sahip olduğunu vurgulayan Saygılı, "Büyük zaferle milletimiz, ayrılmaz bir bütün olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Büyük Taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarımız düşmandan bütünüyle arındırılmış ve İstiklal Savaşı'mız hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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