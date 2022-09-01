Kırıkkale Barosu'ndan yeni adli yıl mesajı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Baro Başkanlığı, 2022-2023 adli yılı açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal bir hale gelmiş sorunlarına dair kaygılarla yeni adli yılın karşılandığı belirtildi.

Adli yılın mesleklerine ve avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği, hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı bir iklimde başladığı aktarılan açıklamada, "Barolar ve avukatlar arasında ayrıştırma ve ötekileştirme gayreti yerine gerçek sorunların çözümüne odaklanıldığı bir adli yıl istiyoruz. Mesleğimizin sorunlarının çözümü, hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının sağlanmasına yönelik somut adımların bir an önce atılmaması halinde anayasal demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağımıza dair irademizin arkasında aynı kararlılıkla durduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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