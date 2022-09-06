Kırıkkale'den kısa kısa

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 16-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 28. Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Ali Can Uludağ, Belediye Başkanı Veysel Aydemir, İl Genel Meclis Üyeleri, muhtarlar, dernek başkanları ve ilgililer katıldı.

Uludağ, toplantıda yaptığı konuşmada, şenliklerin birleşmeyi ve bütünleşmeyi sağladığını belirterek, yöresel etkinliklerle geleneklerin yaşatılmış olmasının önemli olduğunu söyledi.

Aydemir de hazırlıkların son aşamaya geldiğini, bütün kurumlarla ve derneklerle istişarenin sağlandığını dile getirdi.

- Eroğlu'dan ziyaret

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde Tekbıyıkoğlu tarafından karşılanan Eroğlu'na, halk ozanı Hacı Taşan'ın eserlerinin bulunduğu plak hediye edildi.

Eroğlu ve Tekbıyıkoğlu, daha sonra basına kapalı bir süre görüştü.

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