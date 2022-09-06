KKÜ Rektörü Aslan, 4. yılını değerlendirdi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda dördüncü yılını değerlendirdi.

Aslan, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 4 yılda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Üniversitede 12 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, bir yüksekokul ve 3 enstitünün bulunduğunu aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"4 yıllık süreç içerisinde 82 profesör, 112 doçent, 107 doktor öğretim üyesi, 24 öğretim görevlisi ve 237 araştırma görevlisinin ataması gerçekleştirildi. Toplam öğretim elemanı sayısı ise 1194 oldu. Yine görev süremiz içerisinde 45 yeni bölüm açıldı. Üniversitemiz, Avrupa Üniversiteler Birliği, Merkezi Asya Üniversiteler Birliği ve İpekyolu Üniversiteler Birliği üyesidir. Mevlana ve Erasmus programları kapsamında ise 36 ülke ve 100 üniversiteyle iş birliğimiz bulunuyor. Ayrıca bu programlar dışında da 8 ülke ve 24 üniversiteyle ikili iş birliği anlaşmamız var."

Aslan, önemli sayıda araştırma merkezlerinin olduğunu belirterek, kendilerinin de 4 yeni araştırma merkezi kurduklarını ifade etti.

Çeşitli sektörlerle proje bazlı iş birliklerinin bulunduğunu anlatan Aslan, "19 sanayi kuruluşuyla Ar-Ge protokolümüz var. Bunlardan 11'i savunma sanayii alanında. Yine sosyal sorumluluk projelerimiz de sürüyor. Bu kapsamda 70 bine yakın fidanı toprakla buluşturduk. Engelli öğrencilere yönelik çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Ulusal ve uluslararası alanda birçok etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

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