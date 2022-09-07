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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten evi yanan kadına destek

AA

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten evi yanan kadına destek

KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Bahşılı ilçesinde yangın sonrası hasar oluşan kadının evini yaptıracak.

Öztürk, MHP İl Başkanı Murat Abalı ve İlçe Başkanı Mustafa Fak, 3 Eylül'de Ata Dönmez Mahallesi'nde evi yanan Fatma Bişkin'i ziyaret etti.

Bişkin'e geçmiş olsun dileğinde bulunan ve evde incelemelerde bulunan Öztürk, evin yeniden yaptırılacağı söyledi.

Ailenin acil bir ev ihtiyacının olduğunu aktaran Öztürk, "Siz merak etmeyin, biz güçlü bir ekibiz. MHP'li belediyelerimiz, teşkilatımız var. Hemen size bir ev yaptıralım. Tekrar çok geçmiş olsun." dedi.

Bişkin de milletvekili Öztürk'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ata Dönmez Mahallesi'nde Bişkin'e ait müstakil evin çatı kısmında 3 Eylül'de yangın çıkmış, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, büyük çaplı hasar oluşmuştu.

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