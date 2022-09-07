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Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı yapıldı

AA

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İsmail Haluk Karahan, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay katıldı.

Kurumlararası istişare ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Tekinay tarafından kurumun çalışmaları, personel durumu ve çağrı istatistiklerini içeren sunum yapıldı.

Geliştirilen yazılımlar, uygulamalar ve projeler hakkında da bilgilerin görüşüldüğü toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi.

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