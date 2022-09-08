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69 yaşında okuma yazma öğrendi, 72'sinde şiir kitabı çıkardı

AA

69 yaşında okuma yazma öğrendi, 72'sinde şiir kitabı çıkardı

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de 3 yıl önce çocukluk hayalini gerçekleştirip okuma yazma öğrenen 72 yaşındaki Münüre Taşoğlu, şiir kitabı çıkardı.

Küçüklüğünden bu yana okuma yazma isteği içinde ukde kalan Taşoğlu, 3 yıl önce Halk Eğitimi Merkezince açılan kursa katıldı.

Kısa sürede okuma yazmayı öğrendikten sonra şiir kitabı çıkaran Taşoğlu, ikinci kitabı için de çalışmalarını sürdürüyor.

Münüre Taşoğlu, AA muhabirine, okuma yazmaya hevesi olduğunu ancak buna imkan bulamadığını söyledi.

Küçüklüğünde okula gideceği yıl annesini kaybettiğini anlatan Taşoğlu, şöyle konuştu:

"Benden küçük 2 kardeşim vardı, onlara bakmak zorundaydım. Onların okul yaşı gelince ellerinden tuttum, ben de okula gittim ancak öğretmen 'Sınıftan çık.' dedi. 'Niye çıkıyorum hocam?' dedim. 'Önce baban gelip kaydını yaptıracak sonra geleceksin.' dedi. Bir babama koştum, bir okula koştum, ne babam geldi okula kaydımı yaptırdı ne de öğretmen sınıfa aldı. Kardeşlerim okuldan çıksın alıp eve gideyim diye okulun bahçesinde uyurdum."

Taşoğlu, o zamandan beri okuma yazma hasretiyle yaşadığını, daha sonra evlenip 4 çocuğunun olduğunu dile getirdi.

- "Okuma yazma bilmemenin zorluklarını anlatamam"

Çocuklardan bir türlü kendisine fırsat gelmediğini belirten Taşoğlu, şöyle devam etti:

"Çocuklarımın yuvalarını kurduktan sonra 'Bana sıra geldi.' dedim. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğün açtığı kursa geldim. Allah bin kere razı olsun Esra hocamdan, çok yardımcı oldu ve okuma yazmayı öğrendim. Okuma yazma bilmemenin zorluklarını anlatamam. Bir dolmuşa bile binmek istediğinde 2 harfini okuyana kadar dolmuş geçiyor. Sonra başka dolmuşu durduruyorum, 'Abla okuma yazman yok mu, binmeyecektin niye durdurdun?' diyor. Hastaneye gidiyorsun, orada ismin yazıyor bilemiyorsun. Markete gidiyorsun fiyatları bilemiyorsun. Eve faturalar geliyor okuyamıyorsun."

Taşoğlu, "Okuma yazma bilmek çok güzel bir duygu. İnanır mısınız, kursa gelirken 7 yaşındaki çocuk gibi koşa koşa geldim. Anne ve babalara sesleniyorum, ne olur çocuklarını okutsunlar. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Herkes okusun cahil kalmasın. Ben 4 çocuğumu da okuttum, her biri iş adamı oldu. Kızım bile iş kadını oldu. 4 çocuğumla da gurur duyuyorum." dedi.

- 2 kitap daha çıkarmaya hazırlanıyor

Okuma yazmayı öğrendikten sonra da "Kalp Yazısı" isimli şiir kitabını çıkardığını anlatan Taşoğlu, şunları kaydetti:

"Yazdığım şiirler hep kalbimden geliyordu. Bir başkasının kitabını okuyup etkilenmedim. Bir de hayatımı yazdığım kitabım çıkacak. Daha sonra da askerlere, şehitlere yazdığım bir kitabım daha çıkacak. Allah nasip ederse 3 kitabım çıkmış olacak. Bu yazdığım şiirlerim önceden de vardı ama okuma yazma bilmediğim için komşu çocuklarına yazdırıyordum. Belki önceden okuma yazmam olsaydı iyi kötü bir yazar, şair olabilirdim. Niye olmasın ama okuyamadım. Buna birlerce şükürler olsun."

Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Emine Esra Topçu da "Kursta çok başarılıydı, istekliydi. Kısa sürede birinci ve ikinci kademe belgesi ile ilkokul diplomasını alarak mezun oldu. Sonra da ortaokula kayıt yaptırdı." ifadelerini kullandı.

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