Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis 5 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri polis 5 kişi, tedavi altına alındı.

Polis memuru H.P. (28) idaresindeki 71 AG 788 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Çocuk Şube Müdürlüğü karşısında B.K'nin kullandığı 06 VCA 85 plakalı otomobille çarpıştı.

H.P'nin kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.P. ile H.A, T.A. (10), A.P.A. (8) ve C.B. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapanan bulvar, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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