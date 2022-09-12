Kırıkkale'de bariyerlere çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

G.K. idaresindeki 50 ABG 411 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Samsun kara yolu Kaletepe Mahallesi mevkisinde refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasa kısmı araçtan ayrıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplere sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.K. ile Ş.A. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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