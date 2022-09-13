Kırıkkale'de Ahilik Haftası kutlandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Cebeci ile esnaf temsilcileri, Kırıkkale Belediyesinden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.

Kurnaz, burada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yaklaşık 800 yıldır Anadolu insanının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli yer tutan Ahiliğin, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilgi ve dayanışmanın sembolü ve sanat ile birleşimi olduğunu söyledi.

Anadolu'nun Ahilik geleneğinin, dürüst ticaret ve kazancın simgesi olduğunu aktaran Kurnaz, bugün modern çağda ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti gibi ön planda tutulan birçok hususun temelinin, yüzyıllardır Ahilik teşkilatının yapısında yer aldığını vurguladı.

Belediye Başkanı Saygılı da esnafın hareketleri, davranışları ve ilkeleriyle topluma yön veren bir meslek olduğunu dile getirdi.

Ahiliğin ilkelerinin de bu kapsamda sadece esnafa değil, topluma da yön verdiğine dikkati çeken Saygılı, bu teşkilat yapısının toplumun her kesimine yayılmasını istediklerini kaydetti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cebeci ise Ahilik teşkilatının toplumsal yaşamın ortak noktası olan insan üzerine kurulduğunu ifade etti.

Akademisyen Kazım Ceylan tarafından "Ahilik" konulu konferansın verildiği programda, "Ahilik" tiyatrosu sergilendi.

"Yılın Ahisi" Mehmet Saydam, yılın kalfası Murat Aktaş ve yılın çırağı İbrahim Göndoğan'a cübbe giydirilip şed kuşatıldığı tören, katılımcılara Cumhuriyet Meydanı'nda pilav ikramıyla sona erdi.

Törene, Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, protokol üyeleri, esnaf temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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