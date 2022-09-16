Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktüğü öne sürülen zanlı yakalandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de birlikte yaşadığı kadını, üzerine kızgın yağ döküp yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.Ş. ile Ç.D. (27) arasında Gürler Mahallesi Şehit Ferhat Gencer Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışma seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

A.Ş'nin üzerine kızgın yağ döktüğünü iddia ettiği Ç.D, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yüzünün bir kısmı ile boyun, sol kolu ve göğsünde 2. derece yanık oluşan Ç.D. tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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