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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

28. Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği

AA

28. Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde dün başlayan 28. Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği'nde, Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz sahne aldı.

Şenlik kapsamında, ilçe merkezinden Karakeçili Stadı'na kadar Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Statta devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, mehter takımı ezgi ve marşlar seslendirdi.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, burada konuşmada, Karakeçili aşireti Türk tarihi içerisinde önemli bir yere mensup olduğunu söyledi.

Karakeçililerin 1071 Malazgirt Savaşı ile beraber Anadolu'ya geldiklerini aktaran Kurnaz, "Ankara bölgesine yerleşen Karakeçili cemaati bugün içerisinde bulunduğumuz Karakeçili'yi oluşturmuşlardır. İlki 1995 yılında düzenlenen Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği, Karakeçili aşiretleriyle birlikte diğer Yörükleri ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen katılımcıları bir araya getirmektedir." diye konuştu.

Kaymakam Ali Can Uludağ da Karakeçili Aşireti'nin Oğuzların en eski ve köklü boyu olan Kayı boyuna mensup olduğunu belirterek aşiretin bugüne kadar Türk kimliğini bütünüyle muhafaza ederek örf ve adetlerini korumayı başardığını dile getirdi.

Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir ise 28'incisini düzenledikleri toylarının aynı heyecan ve sevinçle devam ettiğini ifade etti.

Şenliklerinin bütünleyici bir etkinlik olarak tüm Türkiye'de Yörük Türkmen camiasının gönlündü taht kurduğunu vurgulayan Aydemir, bir ve diri olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ok atma, halk oyunları gösterisi ve Yörük çadırlarının ilgi odağı olduğu şenlikte, geleneksel şifalı pilav ikramı da yapıldı.

Şenliğin akşam etkinliklerinde ise Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz konser verdi.

Etkinliklere, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Merih Karayol, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, MHP İl Başkanı Murat Abalı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

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