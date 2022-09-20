Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ü. ile M.K. (32) arasında Bayraktepe Mahallesi 417. Sokak'taki bir apartmanın içerisinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü, üzerindeki tabanca ile M.K'ye ateş açarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan M.K, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı E.Ü, polis ekiplerince yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.