Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bayraktepe Mahallesi 417. Sokak'ta M.K'yi (32) tabancayla yaraladığı iddiasıyla yakalanan E.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ü. ile M.K. (32) arasında Bayraktepe Mahallesi 417. Sokak'taki bir apartmanın içerisinde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.Ü, üzerindeki tabanca ile M.K'ye ateş açmıştı. Bacaklarından yaralanan M.K, hastaneye kaldırılmış, zanlı E.Ü, gözaltına alınmıştı.



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