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Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları yarın Kırıkkale'de başlıyor

AA

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları yarın Kırıkkale'de başlıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliği himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, yarın genç erkekler 96 kilometre yol yarışıyla başlayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, beraberindeki teknik heyet ve federasyon bünyesindeki 10 bisikletçi, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, sporcularla bir süre sohbet eden Tekbıyıkoğlu, profesyonel bisikletçileri Kırıkkale'de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yarışmacılara başarılar diledi.

Tekbıyıkoğlu, bu organizasyonu Kırıkkale'de her yıl gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, hazırlıkların tam olarak yapılması halinde ise uluslararası bir yarışmanın Kırıkkale'de hayat bulacağını bildirdi.

Kırıkkale'nin 43 ilin geçiş güzergahında bulunan, birçok doğal güzelliği, manevi durakları ve tarihi eserleriyle gezip görülebilecek bir şehir olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "Türkiye'nin her yerinden gelecek sporcuları, takımları, basın mensubu arkadaşları, sporseverleri, bisiklet tutkunlarını şehrimizde ağırlayacağız. Dünyada büyük rağbet gören organizasyonlar haline gelen bisiklet turlarının, düzenlendikleri şehrin doğal ve kültürel değerlerini tanıtımında büyük katkı sağladığı aşikardır. Hem bisiklet sporunun teşviki ve sevdirilmesi hem de ilimize önemli katkıları olacak bu organizasyonları desteklemeye her zaman devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üç gün sürecek ve 420 sporcunun katılacağı 7. Etap Puanlı Yol Yarışları kapsamında, yarın saat 08.30'da genç erkekler 96 kilometre, 13.30'da 17 yaş altı erkekler 75 kilometre, 16.30'da 15 yaş altı erkekler 58 kilometre yarışları yapılacak.

Organizasyonda 24 Eylül Cumartesi günü saat 08.30'da master erkekler 96 kilometre, 12.30'da genç-17 yaş altı kızlar 75 kilometre, 15.30'da 15 yaş altı kızlar 58 kilometre, 25 Eylül Pazar günü ise saat 08.30'da kriteryum yarışları koşulacak.

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